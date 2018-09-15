Экс-советнику Обамы могут предъявить обвинения за работу иноагентом

Федеральные прокуроры США рассматривают возможность предъявления обвинений бывшему советнику экс-президента США Барака Обамы Грегу Крейгу в том, что он не был зарегистрирован на территории страны в качестве иностранного агента.

Следователи заинтересовались Крейгом на фоне изучения дела бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, обвиняемого в несоблюдении законов США о раскрытии информации, сообщает телекомпания CNN.

Речь идет о докладе в рамках судебного процесса в отношении Юлии Тимошенко, который Крейг составил во время работы в нью-йоркской адвокатской фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom по просьбе Манафорта в 2012 году. Также телекомпания отмечает, что по его просьбе экс-советник распространил документ среди высокопоставленных сотрудников администрации США.

Обвинения могут быть выдвинуты и против самой компании Skadden. В апреле 2018 года суд федерального округа Колумбия приговорил бывшего юриста фирмы Алекса ван дер Заана из Нидерландов к тюремному заключению на 30 дней и штрафу в размере $20 тыс. за ложные и надуманные заявления о компании в беседе с властями США.

14 сентября бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт согласился признать себя виновным по «российскому делу», расследуемому специальным прокурором Робертом Мюллером.

Мюллер занимается расследованием вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности России ко взлому компьютеров Национального комитета.

Москва обвинения во влиянии категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.