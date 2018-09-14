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Вице-премьер Италии назвал нелепой историю с вмешательством РФ в выборы

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Министр внутренних дел, вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал историю с якобы вмешательством России в выборы США нелепой.

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«Нет, никакого вмешательство точно не было, как и медийных или экономических связей. Они ищут хакеров везде. Итальянцы думают своей головой», — приводит слова Сальвини «Газета.ру».

По его словам, ситуация с «российским вмешательством» нелепа.

Сальвини также добавил, что фейковые новости крутятся на телевидении на деньги налогоплательщиков, а не стараниями российских хакеров.

20 июля глава МВД подал иск в суд на писателя Роберто Савиано, известного в стране книгами с разоблачениями членов мафии, который фактически назвал главу МВД руководителем итальянской мафии.

Во время избирательной кампании партии «Лига» на Сицилии, комментируя миграционную политику, Сальвини заявил, что Тунис «не экспортирует джентльменов, а чаще экспортирует заключенных».

Кроме того, Сальвини ранее цитировал возглавлявшего Италию в 1922–1943 годах лидера Национальной фашистской партии Бенито Муссолини в день его рождения.

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