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Итальянский вице-премьер анонсировал пересмотр отношений с Россией

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Итальянский вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини анонсировал пересмотр отношения с Россией и заявил о бессмысленности антироссийских санкций.

В интервью RT Сальвини заявил, что в мае 2019 года в Европе наконец появится возможность изменить расстановку сил и поменять отношения со странами, которые находятся вне ЕС, такие как Россия. Министр имел ввиду выборы в Европарламент.

Также он уточнил, что не видит в антироссийских санкциях ни экономического, ни политического, ни социального, ни культурного смысла и добавил, что продолжит обращать внимание на убытки, которые из-за них терпит Италия.

Еще в 2017 году Сальвини отмечал, что в результате санкций в отношении России страна понесла убытки в размере €7 млрд.

США и Евросоюз вводят санкции против РФ с 2014 года. Тогда причиной называлась ситуация на Украине. 6 сентября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Вашингтон настолько раскрутил маховик санкций, что процесс введения новых ограничений против России может некоторое время идти по инерции.

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