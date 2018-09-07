Рябков спрогнозировал введение новых антироссийских санкций США «по инерции»

США настолько раскрутили маховик санкций, что процесс введения новых ограничений против России может некоторое время идти по инерции. Такое мнение высказал 6 сентября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я думаю, что санкционный маховик США раскручен настолько, что даже при наличии самых немыслимых в нынешних условиях политических решений какое-то время еще вся эта кутерьма продолжится», –– сказал Рябков в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

При этом замглавы МИДа отметил, что даже при желании администрации США изменить санкционную политику это невозможно из-за русофобских настроений в конгрессе.

«Более того, прошлогоднее законодательное оформление целой серии санкционных мер и то, как это было обставлено и какие условия были сформулированы, практически лишает исполнительную власть США возможности что-то здесь изменить без санкции конгресса, где настроения мы знаем какие», –– добавил Рябков.

27 августа минфин США уже ввел новые антироссийские санкции из-за отравления в Солсбери британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Лондон и его союзники бездоказательно обвиняют в причастности к инциденту Москву и игнорируют опровержения российской стороны.

Кроме того, Вашингтон анонсировал вторую волну ограничений, которая может вступить в силу в ноябре.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в четверг отметил, что Москва предвидит введение новых санкций и не боится их.