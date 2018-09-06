Медведев заявил о росте экономики России вопреки санкциям

Российская экономика вернулась к росту вопреки кризису и санкционному давлению. Об этом 6 сентября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что за предыдущие годы была создана база для дальнейшего развития, что и позволило экономике демонстрировать положительную динамику.

При этом глава правительства указал, что темпы роста пока «совсем не высоки», тем не менее это не приводит к накоплению дисбаланса и внешней уязвимости, передает ТАСС.

В частности, госдолг России достиг очередного минимума, в сфере промышленности укрепляется конкуренция, растет несырьевой экспорт. Этому способствует в том числе надежность финансового сектора.

Медведев подчеркнул, что современные вызовы связаны с экономикой в целом, на которую оказывают влияние события в глобальной политике и торговле. В этих условиях властям страны предстоит вывести Россию в топ-5 крупнейших экономик мира.

7 мая президент России Владимир Путин подписал майский указ, который определил 12 приоритетных задач для нового кабинета министров на ближайшие шесть лет. В частности, глава государства поручил правительству обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, снизить уровень бедности в стране, увеличить продолжительность жизни до 78 лет и улучшить жилищные условия граждан.

С 2014 года Соединенные Штаты и Евросоюз поэтапно вводят в отношении Москвы ограничительные меры из-за конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией. Санкции затронули как физические и юридические лица, так и целые сектора российской экономики.