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В Совфеде прокомментировали призыв Мэй расширить антироссийские санкции

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Призыв Великобритании расширить санкции против России носит идеологический и политический характер. Об этом в среду, 5 сентября, рассказал в беседе с «РИА Новости» первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

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По его мнению, расширение санкций не отразится на глобальной экономике, однако нанесет удар по отдельным компаниям, которые хранят свои капиталы в офшорах.

При этом Калашников подчеркнул, что санкции Лондона могут помочь оздоровлению российской экономики, поскольку вынудят компании развивать собственное производство внутри страны.

5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова. Их подозревают в покушении на британского агента и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Скотленд-Ярд заявил, что намерен добиться объявления подозреваемых Петрова и Боширова в розыск по линии Интерпола.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении добиться расширения антироссийских санкций в свете новых выводов следствия по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке британского города Солсбери. Лондон утверждает, что покушение на них было организовано Россией. Москва категорически отрицает все утверждения на этот счет и требует открытого и независимого расследования.

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