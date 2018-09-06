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Минэкономразвития заложило сохранение санкций в макропрогноз на шесть лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ведомство заложило сохранение санкций в уточненный макропрогноз до 2024 года. При этом в документе не учитывалось возможное ужесточение ограничительных мер.

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«Если что-то будет меняться, конечно, всегда будем смотреть, но пока причин для какого-то серьезного изменения прогноза мы не видим», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Орешкин также прокомментировал ситуацию на валютном рынке. По словам главы Минэкономразвития, ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления курса рубля, волатильность возможна только в текущем моменте. Министр напомнил, что прогноз по курсу рубля в сторону ослабления был пересмотрен лишь на ближайшие 12 месяцев.

С 2014 года Соединенные Штаты и Евросоюз поэтапно вводят в отношении Москвы ограничительные меры из-за конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией. Санкции затронули как физические и юридические лица, так и целые сектора российской экономики.

В конце августа 2018 года США ввели первый пакет новых ограничений против РФ из-за «дела Скрипалей». Через три месяца Вашингтон должен приступить к рассмотрению второго — который предполагает понижение уровня дипотношений и почти полное сворачивание торговли.

Ответом Москвы на недружественные меры со стороны страны Запада стал закон о контрсанкциях, который был подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ предусматривает возможность введения запрета или ограничение на ввоз и вывоз продукции, а также прекращение сотрудничества с зарубежными компаниями. В середине июля глава государства продлил действие ответных мер на 2019 год.

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