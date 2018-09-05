Минфин РФ указал на пользу от угроз США запретить расчеты в долларах

Угрозы США наложить санкции на расчеты в долларах приведут к переходу на расчеты в национальных валютах между странами. Россия уже ведет такую работу, заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

«Чем больше наши заокеанские партнеры будут использовать такие угрозы (ограничения на расчеты в долларах. — iz.ru), тем быстрее мировая финансовая система найдет способ, как переориентироваться на более мультивалютную финансовую систему с использованием расчетов в национальных валютах», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что Минфин работает над тем, чтобы «с партнерами из третьих стран увеличивать расчеты в национальных валютах».

Ранее в сентябре турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме в Киргизии, призвал покончить с доминированием американского доллара в мировой экономике.