Лавров рассказал о манипуляциях США долларом ради «наказания неугодных»

США манипулируют долларом с целью наказать неугодные государства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 сентября.

«Доллар –– международная валютно-финансовая система. Это правило? По-моему, правило. Все с ним согласились, многие десятилетия жили с этим правилом, надеялись, что США будут свято выполнять свои обязанности эмитента главной резервной валюты мира. Что сейчас происходит с долларом? Долларом манипулирует Вашингтон, как он хочет», — сказал Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Министр отметил, что Вашингтон использует американскую валюту в качестве рычага давления.

«Тут же прекращает обслуживание любых банковских операций в долларах, причем не только страну, которую хотят наказать, но и всех, кто с ней так или иначе имеет какие-то отношения», — сказал глава МИДа.

О негативном влиянии доллара на мировом рынке 3 сентября заявил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он призвал усиливать местные и национальные валюты, используя их в расчетах.

26 августа в Германии указали на шаги России по борьбе с долларовым диктатом. Немецкие СМИ отметили, что для того, чтобы обезопасить себя от санкций США, Москва выработала «стратегический план».