Иран и Ирак отказались от доллара при взаимных расчетах

Иран и Ирак перешли на взаимные расчеты в национальной валюте, отказавшись от доллара. Об этом сообщил председатель ирано-иракской торговой палаты Яхия аль-Эсхак.

«Доллар был исключен из списка валют, используемых Ираном и Ираком в их торговых сделках. Теперь они используют для финансовых операций иранский риал, евро и иракский динар», — заявид аль-Эсхак.

Он добавил, что страны также осуществляют сделки в виде взаимовыгодных обменов или по соглашению, передает в субботу, 1 сентября, агентство Mehr.

Россия — одна из стран, которая выступает за переход на национальные валюты при взаимных расчетах. 23 августа замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва будет форсировать работу по избавлению от доллара в свете введения новых американских санкций.

11 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает перейти на использование национальной валюты при взаимных расчетах. Комментируя заявление турецкого лидера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва «давно и последовательно» поднимает эту тему и готова перейти на нацвалюты.