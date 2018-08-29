В США отказались убрать с долларов фразу «Мы верим в Бога»

Суд штата Миннесота решил оставить на долларовых банкнотах и монетах фразу In God We Trust (Мы верим в Бога), на которую ополчились атеисты. Об этом пишет агентство Reuters в среду, 29 августа.

Группа атеистов обратилась в суд с просьбой удалить эту фразу с банкнот, поскольку она «нарушает их право на свободу слова и вероисповедания», а также противоречит первой поправке к американской Конституции, которая гласит, что конгресс не станет поддерживать какую-либо религию.

Однако в суде с претензиями не согласились, отмечает «Газета.ру». Судья Рэймонд Грюндер объяснил свое решение постановлением Верховного суда от 2014 года, когда один американец выступил против традиционного чтения молитвы перед заседанием заксобрания в Небраске. Верховный суд отказал ему, сославшись на глубоко укоренившиеся традиции.

В данном случае Грюндер указал, что знаменитое словосочетание на американских деньгах соответствует представлениям о свободе вероисповедания прошлых поколений, не противоречит законодательству и к тому же не принуждает к соблюдению религиозных обрядов.

Фраза In God We Trust впервые появилась на американских монетах во время войны Севера и Юга в 1864 году по инициативе министерства финансов. Такую идею подал один из священников-баптистов. По его мнению, упоминание Бога на деньгах помогает «бороться с язычниками», указывает телеканал «360».

В 1956 году In God We Trust стала национальным лозунгом США по указу президента Дуайта Дэвида Эйзенхауэра. Надпись на монетах стала появляться в 1864 году в период Гражданской войны. На банкнотах ее стали печатать с середины 1960-х годов. Тогда власти страны хотели подчеркнуть религиозность жителей в США, которые в то время вели идеологическую борьбу с атеистическим СССР.





