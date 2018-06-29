Американские священники прошли обучение в Москве

Сегодня в Москве завершается обучение американских православных священников по культурно-образовательным программам Летнего богословского института. Курс для них организовала Общецерковная аспирантура и докторантура РПЦ. Делегация Православной церкви в Америке в новейшей истории в таком формате впервые посетила нашу страну. По словам руководителя делегации, епископа Санта-Розского Даниила, этот визит преследовал две основные цели: поближе познакомиться с Россией и укрепить связи с Русской православной церковью.

РПЦ продолжает укреплять международные отношения путем знакомства зарубежных священников с духовными и культурными традициями России. Для этого Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия запустила проект «Летние институты».

По словам ректора аспирантуры митрополита Волоколамского Илариона, Летние богословские институты — это одна из самых эффективных форм культурного и академического обмена между РПЦ, поместными православными церквями и Римско-католической церковью.

— Эти интенсивные культурно-образовательные программы нацелены на знакомство зарубежного духовенства с духовными и культурными традициями РПЦ. В рамках Летних институтов их участники изучают основы русского языка, посещают православные храмы, синодальные и духовные учебные учреждения, знакомятся с культурными достопримечательностями и святыми местами России, — отметил митрополит Иларион.

В конце июня для обучения по программе Летнего института в Москву приехала делегация от Православной церкви в Америке: настоятели соборов, протоиереи, профессора семинарий США. Среди них — лидеры в различных областях церковной жизни, преподаватели семинарий, главы различных церковных отделов. Делегацию возглавил епископ Санта-Розский, викарий Епархии Сан-Франциско и Запада Даниил (Брум).

Основной миссией Летнего института для духовенства Православной церкви в Америке епископ Санта-Розский Даниил назвал знакомство приходских священников с церковной жизнью в России, ее культурой, историей, святынями и миссией.

— Благодаря опыту, который мы получаем здесь, в России, мы молитвенно надеемся укрепить и ныне существующие крепкие связи с Русской православной церковью, — сказал «Известиям» епископ Даниил.

В ходе обучения американские священники побывали в Черниговском подворье, Свято-Даниловом, Сретенском и Донском монастырях, Марфо-Мариинской обители сестер милосердия, посетили Троице-Сергиеву лавру. Они встретились с митрополитом Новочеркасским Меркурием, епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном, руководителем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. В культурную программу вошли экскурсии в Третьяковскую галерею, храм Христа Спасителя, Московский Кремль, Дом русского зарубежья.

— Наша православная вера является самым драгоценным достоянием, которое сближает народы разных стран, — отметил епископ Даниил. — Когда мы смотрим на этот вопрос с точки зрения православия, то мы сразу видим, что у нас очень много общего. Развитие миссионерской работы Православной церкви в Америке, без сомнения, способствует улучшению отношений между Россией и США.

По словам викария, Православная церковь в Америке имеет особые исторические отношения с РПЦ.

— Она воспитала нас, дала нам примеры святости и подвижничества и предоставила нам автокефалию, — сказал епископ Даниил.

Летние богословские институты проходят как на территории России, так и за рубежом. Так, первый Институт для католических священников состоялся в 2015 году в Москве. В мае этого года обучение проходило в Риме, куда для этого отправились сотрудники синодальных учреждений и епархиальных структур Московского патриархата. В этом году Летние институты будут также организованы для священников из Германии, Италии, Болгарии, Сербии, стран Ближнего Востока.

Договоренность об информационном обмене между Русской православной и Римско-католической церквями была достигнута на встрече патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска в Гаване.