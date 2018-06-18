Патриарх Кирилл: «Русский Север — это особое место»

В воскресенье завершился двухдневный Первосвятительский визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Вологодскую митрополию. Предстоятель Русской церкви посетил Череповец, Вологду и три монастыря — Кирилло-Белозерский, Ферапонтов (здесь он впервые увидел знаменитые фрески Дионисия) и Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь. Патриарх назвал Русский Север духовной опорой России и выразил надежду на то, что здесь будет возрождена полноценная монастырская жизнь.

В субботу утром на площади перед кафедральным собором Череповецкой епархии — храмом Афанасия и Феодосия Череповецких — собрались прихожане, среди которых были и дети из воскресных школ, и кадеты. На лавочках возле импровизированной сцены расположились инвалиды, которым помогали волонтеры. Около 8 тыс. человек ждали начала торжественной литургии, которую возглавил патриарх Кирилл.

— К этому великому событию мы готовились давно, — сказал епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан. — Каждый, кто придет на богослужение, станет причастен к этой поистине божественной благодати и получит духовную радость.

В последние годы в городе металлургов и химиков Череповце возрождают дореволюционную традицию — строят заводские храмы прямо на территории предприятий.

В субботу патриарх Кирилл посетил храм великомученицы Варвары при фосфорном комплексе АО «ФосАгро-Череповец». После этого он возглавил чин освящения закладного камня в основание храма в честь святой великомученицы Екатерины. Деревянный храм в старорусском стиле будет построен на череповецком производственном комплексе группы «ФосАгро». Его открытие запланировано на лето 2019 года. Это будет четвертый заводской храм, построенный на территории азотного комплекса череповецкого химического кластера.

Иерей Сергей Щербаков, настоятель храма святого пророка Елисея, уже действующего на азотном комплексе «ФосАгро», — бывший металлург. После химико-технологического техникума он проходил практику на Череповецком металлургическом комбинате и только в 40 лет был рукоположен в священники.

— Вы знаете, что у химиков есть свой покровитель — святой Елисей? В испорченную воду он с молитвами бросил щепотку соли. И вода чудесным образом стала пригодна для питья, — говорит священник. — А как я стал из химика священником? Вернулся из армии, пошел работать на завод. Стал ходить в храм вместе с супругой. Ну а потом... у нас дома ведь всегда, еще в советские времена, были иконы, а прадедушка мой был священником. И вот я в итоге поступил в духовное училище.

Священник считает, что храмы при заводах очень нужны. Потому что не каждый человек найдет время дойти до церкви, а когда церковь рядом с работой, то сделать это гораздо проще.

После литургии на площади у кафедрального собора патриарх Кирилл подарил храму Афанасия и Феодосия Череповецких образ Христа Спасителя. А епархии вручил 20 экземпляров напрестольных Евангелий.

— Для тех храмов, которые нужно построить в самом ближайшем будущем, — пояснил глава РПЦ.

Кафедральный собор Череповца был построен в 2012 году. Но его фрески, созданные мастерами Московской художественной артели «Радость», выполнены в стилистике Дионисия и перекликаются с росписью Ферапонтова монастыря. Патриарх Кирилл посетил его в тот же день, как и еще один важнейший памятник и духовный центр Русского Севера — Кирилло-Белозерскую обитель.

С Ферапонтовым монастырем у патриарха Кирилла связана одна история. В воскресенье Предстоятель Русской церкви встретился с представителями Вологодского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и участниками проектов «Хочу в семью» и «Призреть сироту — христианский долг каждого». 15-летний Никита Федоров (мальчика полтора года назад вернули из приемной семьи, в которой он рос с восьми лет) задал патриарху вопрос — какое впечатление на него произвели фрески Дионисия? И тот рассказал историю.

— В далеком 1969 году я плыл на теплоходе из Ленинграда специально, чтобы увидеть фрески Дионисия. Но меня не пустили в этот собор, сославшись на то, что там нельзя открывать дверь, чтобы сырость не попала. И вот с тех пор прошло так много лет. А я постоянно думал о том, как бы мне попасть туда и увидеть фрески Дионисия. Конечно, я читал книги, видел иллюстрации. Но ничто не может заменить вот это произведение искусства, которое ты созерцаешь, — пояснил патриарх Кирилл. — Но вот что надо помнить: Дионисий не был художником, он был монахом. Он обладал огромным даром. Он создавал поразительные шедевры, в которых отражается Божье присутствие. Присутствие иного мира в нашем мире.

Сейчас в храме, расписанном Дионисием, богослужения не ведутся. А настоятель Ферапонтова монастыря иеромонах Иоасаф (Вишняков) — единственный там монах, поскольку территория обители — это музей. На вопрос, будет ли здесь возрождена полноценная монастырская жизнь, патриарх Кирилл ответил так:

— Я думаю, что это произойдет, несомненно. Другого пути просто нет. Но надо это делать без усугубления каких-то конфликтов. Надеемся, что совместными усилиями вопросы взаимодействия культурных учреждений и церкви будут решаться в контексте полноценного возрождения монастырской жизни в этих местах. По крайней мере я в это верю, буду об этом молиться и немножко работать для этого.

В воскресенье патриарх совершил в Вологде торжественное богослужение у стен Кремля. После литургии под открытым небом он сказал, что «сегодня время надежды для всей нашей страны, для всего нашего народа. Это время расцвета наших городов, постепенного, но неуклонного развития всех сторон нашей жизни».

— Самое главное, и вы все являетесь свидетелем этого, — это несомненное духовное возрождение нашего народа. А именно духовная сила и определяет силу нации и ее благополучие, — добавил патриарх Кирилл.

Вологодская митрополия была образована в 2014 году. Она включает в себя Вологодскую, Великоустюжскую и Череповецкую епархии.

В митрополии насчитывается 260 приходов и восемь монастырей, за четыре года было открыто более 90 новых храмов.