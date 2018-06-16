Патриарх Кирилл освятил закладной камень будущего заводского храма

В субботу начался двухдневный Первосвятительский визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Вологодскую митрополию. Епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан оценил его как историческое событие.



С утра на площади перед кафедральным собором Череповецкий епархии — храмом Афанасия и Феодосия Череповецких собрались прихожане, среди которых были и дети из воскресных школ, и кадеты. На лавочках возле импровизированной сцены расположились инвалиды, которым помогали волонтеры. Около 8 тыс. человек ждали начала торжественной литургии, которую возглавил патриарх Кирилл.

— К этому великому событию мы готовимся давно, — сказал епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан. — Каждый, кто придет на богослужение, станет причастен к этой поистине божественной благодати и получит духовную радость.

В последние годы в городе металлургов и химиков Череповце возрождают дореволюционную традицию — строят заводские храмы прямо на территории предприятий.

В субботу патриарх Кирилл посетил храм великомученицы Варвары при фосфорном комплексе АО «ФосАгро-Череповец». После этого он возглавил чин освящения закладного камня в основание храма в честь святой великомученицы Екатерины. Деревянный храм в старорусском стиле будет построен на череповецком производственном комплексе группы «ФосАгро». Его открытие запланировано на лето 2019 года. Это будет четвертый заводской храм, построенный на территории азотного комплекса череповецкого химического кластера.

Иерей Сергей Щербаков, настоятель храма святого пророка Елисея, уже действующего на азотном комплексе «ФосАгро», — бывший металлург. После химико-технологического техникума он проходил практику на Череповецкого металлургическом комбинате и только в 40 лет был рукоположен в священники.

— Вы знаете, что у химиков есть свой покровитель — святой Елисей? В испорченную воду он с молитвами бросил щепотку соли. И вода чудесным образом стала пригодна для питья, — говорит священник. — А как я стал из химика священником? Вернулся из армии, пошел работать на завод. Стал ходить в храм вместе с супругой. Ну а потом... у нас дома ведь всегда, еще в советские времена были иконы, а прадедушка мой был священником. И вот я в итоге поступил в духовное училище.

Священник считает, что храмы при заводах очень нужны. Потому что не каждый человек найдет время дойти до церкви, а когда церковь рядом с работой, то сделать это гораздо проще.

После литургии на площади у кафедрального собора патриарх Кирилл подарил храму Афанасия и Феодосия Череповецких образ Христа Спасителя. А епархии вручил 20 экземпляров напрестольных Евангелий.

— Для тех храмов, которые нужно построить в самом ближайшем будущем, — пояснил глава РПЦ.

Патриарх пожелал жителям Череповца, чтобы их город «непременно сопровождал свое материальное, техническое развитие развитием духовным».

Кафедральный собор Череповца был построен в 2012 году. Но его фрески, созданные мастерами Московской художественной артели «Радость», выполнены в стилистике Дионисия и перекликаются с росписью Ферапонтова монастыря. Его патриарх Кирилл посетит в субботу вечером, как и еще один важнейший памятник и духовный центр Русского Севера — Кирилло-Белозерскую обитель.

Вологодская митрополия была образована в 2014 году. Она включает в себя Вологодскую, Великоустюжскую и Череповецкую епархии.

В митрополии насчитывается 260 приходов и восемь монастырей, за четыре года было открыто более 90 новых храмов.