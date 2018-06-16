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Патриарх Кирилл назвал Русский Север духовной опорой народа

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Русский Север духовной опорой России и пожелал его жителям сохранять свое духовное богатство. Об этом он сказал после литургии на площади около кафедрального собора Череповца во имя преподобных Афанасия и Феодосия.

«Эти места были духовной опорой нашего народа и неслучайно, что в годы безбожного лихолетья именно по Русскому Северу более чем по другим местам прошел каток уничтожения всяких ростков духовной жизни», — цитирует патриарха ТАСС.

Сообщается, что предстоятель Русской православной церкви 16–17 июня совершает  визит в Вологодскую область. На богослужение в Череповце собрались более 8 тыс. человек.

Ранее патриарх призвал россиян «надеяться и молиться», чтобы национальная сборная достойно выступила на домашнем чемпионате мира по футболу. Предстоятель также призвал граждан гостеприимно встретить иностранных болельщиков, которые приедут на чемпионат мира.

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