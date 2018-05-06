Патриарх Кирилл отслужил литургию в храме на Поклонной горе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную литургию в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Служба прошла в преддверии Дня Победы, сообщает ТАСС.

Он заявил по окончании литургии, что использование вооруженных сил в целях агрессии является грехом, а на военнослужащих возлагается особая нравственная ответственность.

«На воинов, которые принимают присягу, возлагается величайшая ответственность не только перед людьми, но и перед Богом: быть защитниками Отечества и бороться со злом. Вот почему всякое использование вооруженных сил в агрессивных смыслах и с агрессивными целями является грехом», — приводит слова патриарха «Федеральное агентство новостей».

В пятницу, 4 мая, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил панихиду в Кемерово на 40-й день после пожара.