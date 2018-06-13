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Патриарх Кирилл призвал молиться за сборную России по футболу

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Впечатления россиян от чемпионата мира по футболу будет зависеть от выступления национальной команды, и тут «остается только надеяться и молиться, чтобы всё было правильно и достойно». С таким заявлением выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.

Кроме того, россиянам надо уповать на подготовку футболистов сборной России, сообщает ТАСС.

Патриарх также призвал граждан гостеприимно встретить иностранных болельщиков, которые приедут на чемпионат мира. «Это наш долг гостеприимства и наш пастырский долг», — подчеркнул Кирилл.

Чемпионат мира по футболу стартует в четверг, 14 июня. В матче-открытии встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Во втором туре россияне сыграют с Египтом в Санкт-Петербурге, матч пройдет 19 июня. В заключительном туре, 25 июня, подопечные Станислава Черчесова сразятся с Уругваем в Самаре.

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