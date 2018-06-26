Нерелигиозные взгляды

Человек, называющий себя заместителем верховного шамана России, заявил, что шаманы будут добиваться официального статуса религии в России для своих верований. Портал iz.ru выяснил, почему это невозможно.

19 июня Артур Цыбиков (тот самый заместитель верховного шамана) заявил журналистам, что шаманы страны намерены объединиться в единую организацию. И уже направили открытое письмо на имя президента РФ, в Совет Федерации, сделали обращение в Госдуму, в котором попросили рассмотреть вопрос признания шаманизма в качестве официальной религии в России. Действует Цыбиков с санкции недавно избранного верховного шамана России 70-летнего Кара-Оола Допчун-Оола из Тувы. Однако у тех, кто называет себя шаманом, заявления Цыбикова вызывают много вопросов. Как и легитимность прошедших в Туве 9 июня выборов.

Не официальная не религия

По мнению заместителя председателя экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ Александра Дворкина, шаманизм не может быть признан официальной религией сразу по нескольким причинам. Во-первых, потому что в России нет статуса официальной религии.

«Такой статус никак не прописан ни в каких законах. В преамбуле к закону о свободе совести говорится, что Российская Федерация признает четыре традиционные конфессии народов России. В первую очередь культурообразующая религия — православие. Плюс ислам, буддизм, иудаизм. Но это звучит только в преамбуле закона, и в самом законе никак не разъясняется, что это значит. Много лет идут разговоры о том, что хорошо бы расшифровать. Но это уже речь о внесении дополнений в закон», — сказал порталу iz.ru Дворкин.

Вторая причина в том, что верховным шаманом России, который поручил Артуру Цыбикову добиваться признания шаманизма на государственном уровне, может назваться кто угодно. «Нет верховного шамана России, поскольку не существует единого шаманского организованного сообщества, которое провело бы выборы собственного главы, — настаивает эксперт. — То есть любой человек может объявить себя верховным шаманом России. Я тоже могу заявить себя ну, скажем, верховным бородачом России, но это будет исключительно заявление о себе самом».

Третья и самая главная причина в том, что шаманизм не может называться религией. Только религиозно-магической практикой.

Александр Дворкин, зампредседателя экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ Даже если мы говорим о традиционном шаманизме, который практиковался у некоторых народов, он не объединен ни в какую организацию, систему. Есть шаман племени, у другого племени может быть совсем другой шаман. Не существует аутентичных школ шаманов. Нельзя научиться быть шаманом, поступить на курсы, получить диплом. Когда шаман умирает, он передает свою связь с духами, свои силы и полномочия одному из своих учеников. На этом шаманизм построен. Таким образом, всевозможные шаманские курсы и обучающие семинары, на которые сегодня зазывают доверчивых граждан, — абсолютный оккультный новодел, имеющий примерно такое же отношение к настоящему шаманизму, как развесистая клюква к подлинной российской флоре.

И преемственность, необходимая для продолжения шаманской традиции на территории России, была прервана в годы советской власти. Это, по убеждению исследователя, делает многих, называющих себя шаманами, самозванцами. «Советская власть катком прошлась по всем религиям, в том числе по религиозной практике — шаманизму. Все традиционные шаманы за 70 лет советской власти сошли на нет. Поэтому, по моему мнению, практически все называющие себя шаманами люди присвоили себе эти титулы. Кто-то из них, возможно, подавляющее меньшинство, сохранил обрывки обычаев своих племен, но у большинства даже этого нет. Но даже те, кто что-то сохранил, строго говоря, шаманами считаться не могут, поскольку шаманская преемственность была прервана и они дополняют ошметки каких-то старых практик вполне современными оккультными и неоязыческими обрядами, сконструированными ими же», — резюмировал Александр Дворкин.

шаманы Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

1,2% россиян, или 1,7 млн человек, исповедуют традиционную религию своих предков, поклоняются богам и силам природы. Таковы данные всероссийского исследования «Атлас религий и национальностей», проведенного службой «Среда» в августе 2012 года в 79 из 83 субъектов РФ. Иудеями назвали себя гораздо меньше людей — около 0,1%, или 140 тыс.

Почему при этом иудаизм можно считать традиционной конфессией народов России, а шаманизм нет, отдельно пояснил Александр Дворкин. «Иудаизм — это все-таки одна из достаточно древних религий, которая присуща конкретному народу, населяющему достаточно давно нашу страну. У иудаизма есть традиционность, культура, преемственность. То же самое можно сказать про ислам и про буддизм, хотя последний более-менее традиционен лишь для трех регионов страны: Калмыкии, Бурятии и Тувы. У шаманизма нет организации, нет традиционности. Он состоит из шаманов, и каждый шаман сам практикует связь с духами по своим методикам.

И это [шаманизм] касалось исключительно достаточно малочисленных народов, которые с тех пор достаточно сильно изменились, часть из них в принципе отошла от шаманизма. Православная миссия работала достаточно активно до революции. А после революции всё это и вовсе сошло на нет», — отметил эксперт.

Каждый хочет быть председателем

Как рассказал журналистам Артур Цыбиков, который кроме должности заместителя верховного шамана России занимает пост верховного шамана ангарской религиозной организации «Вечно Синее Небо», первая попытка объединения шаманов была предпринята еще в 2009 году. Но выборы «провалились», хотя на главный пост было выдвинуто больше 200 кандидатов. И только девять лет спустя на съезде 13 делегаций, представляющих территории от Санкт-Петербурга до Владивостока, удалось избрать верховного шамана России.

Артур Цыбиков, заместитель верховного шамана России Нам уже известно, что президент России поддерживает народную инициативу. Он так же, как и многие прогрессивные шаманы, считает, что только объединение даст шаманизму возможность на равных разговаривать с представителями других конфессий.

Но есть и те, кто идею интеграции не поддерживает. По словам того же Цыбикова, это глава традиционной сангхи России — самой крупной буддийской общины в Бурятии. При том, что тибетские, тувинские и монгольские ламы готовы к интеграции. Узнать, зачем буддистам интегрироваться с шаманами, корреспонденту портала iz.ru не удалось. Постоянный представитель буддийской сангхи Андрей Бальжиров при упоминании верховного шамана России от любых комментариев отказался.

сангхи Торжественный молебен равнай Датог, посвященный 100-летию храма. В хурале принимают участие Дид хамбо ламы буддийской традиционной сангхи России Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Есть противники нового объединения и среди тех, кто сам называет себя шаманом. Например, 68-летнего председателя общества тувинских шаманов «Дунгур» Лазо Монгуша на выборы сначала не пригласили, а когда он пришел сам, прогнали.

Лазо Монгуш, председатель общества тувинских шаманов «Дунгур» «На каком основании, я спрашиваю у них, вы проводите вот эту вот церемонию? Есть ли у вас основания проводить выборы на российском уровне? Если выбирают верховного шамана, значит, должна участвовать вся Россия, Госдума». Меня просто послали на три буквы, и я пошел. В Москве тоже есть шаманы, везде в России есть шаманы, они все тоже должны участвовать. То есть, если выбирать верховного шамана, должен быть съезд шаманов всей России.

По его словам, он хорошо знает избранного на этих выборах Кара-Оола Допчун-Оола. «Раньше он был охотоведом, и собрал все охотоведческие снасти: шкуры, черепа, — рассказал собеседник портала iz.ru. — [Как шамана] я иногда даже его рекомендовал некоторым людям. А потом он обвинял, что я допускал ошибку: «Почему человек этот умер, почему Лазо не смотрел?» Я просто предлагал его людям, когда приходили ко мне. И вместо благодарности он меня прямо перед этими людьми оскорблял».

Заместитель председателя ассоциации шаманов Иркутской области Валентин Хагдаев в принципе негативно относится к идее выбрать руководителя всех шаманов. «Верховный шаман России — зачем он нам нужен? Кто подчиняется ему? Ведь собираться нам всем надо. Никакой верховный шаман не должен быть. Это должен быть коллективный орган, [чтобы] решать какие-то общие вопросы», — сказал Хагдаев.

шаман Шаман во время обряда Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Артура Цыбикова он близко не знает, но помнит, как тот пытался стать председателем иркутской ассоциации шаманов. Сейчас избранному главе ассоциации 74 года. «Шаманы традиционные не стали его и его команду [принимать]. Отдельно собрание сделали и сделали ассоциацию шаманов без него и его команды. Тогда он в Туву приехал. Я его лично не знаю почти. Он из новых неошаманов», — добавил заместитель председателя ассоциации шаманов Иркутской области.

Правда, недовольных оказалось меньшинство. Среди опрошенных порталом iz.ru людей, которые называют себя шаманами, в том числе потомственными, большинство никогда не слышало о выборах верховного шамана России, в объединение вступить в принципе готовы, но их никто не звал.