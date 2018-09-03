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Постпреды стран ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ

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Фото: Global Look Press/DPA/Daniel Kalker
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Послы 28 стран Евросоюза высказались в пользу продления индивидуальных антироссийских санкций на полгода. Об этом сообщил источник в Совете ЕС.

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«Постоянные представители сегодня согласовали продление индивидуальных ограничительных мер еще на 6 месяцев», — приводит ТАСС комментарий собеседника агентства.

Он пояснил, что инициативу рассмотрят 5 сентября на официальном плановом заседании послов Евросоюза «Корепер» и в случае утверждения ее предстоит одобрить Совету ЕС. Санкции вступят в силу после опубликования в Официальном журнале Евросоюза.

Страны ЕС ввели в отношении России несколько пакетов санкций: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Ранее 31 августа экономические санкции против РФ продлили партнеры Евросоюза — Черногория, Албания, Норвегия и Украина.

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