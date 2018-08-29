Земан рассказал о вреде антироссийских санкций
Смысла в продолжении антироссийских санкций нет, поскольку это ведет к проигрышу обеих сторон. Такую точку зрения в среду, 29 августа, высказал президент Чехии Милош Земан.
«Антироссийские санкции, как и любые санкции, являются lose-lose-стратегией, при которой проигрывают обе стороны», — указал политик.
В качестве примера Земан привел санкции США против Кубы. Вашингтон рассчитывал, что ограничительные меры позволят свергнуть правящий кубинский режим, однако так и не достиг этой цели, передает «РИА Новости».
Президент Чехии подчеркнул, что выступает против антироссийских санкций, а также высмеял тех, кто называет его «российским или китайским агентом».
Милош Земан известен как противник антироссийских санкций. Он неоднократно выступал за отмену взаимных ограничительных мер и развитие отношений с Россией.
Новые санкции американской администрации против России вступили в силу 27 августа. Они предусматривают запрет на поставки в РФ продукции двойного назначения и американского оружия госкомпаниям и ряд других ограничений.
Причиной введения ограничений послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта 2018 года были обнаружены без сознания британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.