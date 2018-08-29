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Земан рассказал о вреде антироссийских санкций

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Фото: Global Look Press/CTK/Vit Simanek
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Смысла в продолжении антироссийских санкций нет, поскольку это ведет к проигрышу обеих сторон. Такую точку зрения в среду, 29 августа, высказал президент Чехии Милош Земан.

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«Антироссийские санкции, как и любые санкции, являются lose-lose-стратегией, при которой проигрывают обе стороны», — указал политик.

В качестве примера Земан привел санкции США против Кубы. Вашингтон рассчитывал, что ограничительные меры позволят свергнуть правящий кубинский режим, однако так и не достиг этой цели, передает «РИА Новости».

Президент Чехии подчеркнул, что выступает против антироссийских санкций, а также высмеял тех, кто называет его «российским или китайским агентом».

Милош Земан известен как противник антироссийских санкций. Он неоднократно выступал за отмену взаимных ограничительных мер и развитие отношений с Россией.

Новые санкции американской администрации против России вступили в силу 27 августа. Они предусматривают запрет на поставки в РФ продукции двойного назначения и американского оружия госкомпаниям и ряд других ограничений.

Причиной введения ограничений послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта 2018 года были обнаружены без сознания британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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