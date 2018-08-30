В Европарламенте призвали положить конец санкционному фарсу

Депутат Европарламента от Франции Софи Монтель призвала Еврокомиссию возобновить продуктивное сотрудничество с Россией из-за значительного снижения темпов экономического роста страны.

«Быть может, Еврокомиссия наконец-то рассмотрит возможность возобновления диалога с Москвой, чтобы положить конец этому нелепому фарсу, от которого постоянно страдают одни и те же страны?» — заявила Монтель, которую цитирует телеканал RT.

Она назвала режим санкций в отношении Москвы «ненужным» и отметила, что за четыре года ЕС так и не удалось найти новые рынки сбыта, тогда как Москва смогла адаптироваться к ситуации с наименьшими потерями. По словам депутата, из-за этого темпы роста экономики Франции снизятся на 0,5% (до 1,7%) в 2019 году.

Еврокомиссия должна рассмотреть данное обращение в ближайшее время и дать ответ.

ЕС и США поэтапно вводят ограничительные меры в отношении РФ с 2014 года. Причиной послужили конфликт на юго-востоке Украины и присоединение Крыма к России. 5 июля ЕС на полгода продлил санкции против России — до 31 января 2019 года.

Российские власти в ответ ввели эмбарго на ввоз ряда продуктов из стран, поддержавших санкции, а также взяли курс на импортозамещение.

Президент России Владимир Путин в феврале выразил надежду на то, что политика санкций вскоре надоест ее инициаторам и Россия выйдет на нормальные отношения с Западом.