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Россия заблокировала в СБ ООН инициативу США расширить санкции по КНДР

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Фото: TASS/Zuma/Li Muzi
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Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН попытку США ввести санкции против двух российских судоходных компаний и шести судов за якобы поставки нефти в КНДР.

Как сообщает France Presse со ссылкой на дипломатические источники, вето российской стороны поддержал Китай, который является главным торговым партнером КНДР. 

3 августа Вашингтон ввел санкции в отношении российского банка «Агросоюз» за якобы нарушение режима нераспространения в отношениях с КНДР. Позднее списки были расширены. В них оказались ряд компаний, которые базируются в Китае и России. 

В российском МИДе заявили, что односторонние ограничения США являются попыткой оказать давление на Москву за принципиальную позицию по КНДР.

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