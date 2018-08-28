Трамп отменил визит Помпео в Пхеньян из-за «враждебного письма» из КНДР

Американский лидер Дональд Трамп решил отменить визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР из-за письма заведующего отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля, которое было написано в агрессивной манере.

Как пишет The Washington Post, глава американского Госдепа получил письмо на прошлой неделе в пятницу. После того как с его содержанием ознакомился Трамп, было принято решение отменить предстоящий визит Помпео в Пхеньян.

Что конкретно было написано в письме, не уточняется, однако оно было «достаточно враждебным», отмечает «Газета.ру».

Ранее в своем микроблоге в Twitter Трамп написал, что попросил Помпео отказаться от поездки, так как в процессе денуклеаризации Корейского полуострова не прослеживается «достаточный прогресс».

12 июня в Сингапуре состоялся саммит США–КНДР. Это была первая в истории встреча лидеров двух стран, по итогам которой Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. Согласно документу, Пхеньян объявил о готовности пойти на полное ядерное разоружение полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.