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Трамп отменил визит Помпео в Пхеньян из-за «враждебного письма» из КНДР

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Американский лидер Дональд Трамп решил отменить визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР из-за письма заведующего отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля, которое было написано в агрессивной манере.

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Как пишет The Washington Post, глава американского Госдепа получил письмо на прошлой неделе в пятницу. После того как с его содержанием ознакомился Трамп, было принято решение отменить предстоящий визит Помпео в Пхеньян.

Что конкретно было написано в письме, не уточняется, однако оно было «достаточно враждебным», отмечает «Газета.ру»

Ранее в своем микроблоге в Twitter Трамп написал, что попросил Помпео отказаться от поездки, так как в процессе денуклеаризации Корейского полуострова не прослеживается «достаточный прогресс». 

12 июня в Сингапуре состоялся саммит США–КНДР. Это была первая в истории встреча лидеров двух стран, по итогам которой Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. Согласно документу, Пхеньян объявил о готовности пойти на полное ядерное разоружение полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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