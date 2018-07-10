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«Санкции в один день могут просто раствориться»

Экс-премьер Италии, бывший глава Еврокомиссии Романо Проди — о политике ограничений, будущей встрече президентов России и США и новых экономических возможностях ЕАЭС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«Санкции в один день могут просто раствориться»
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2018-07-09 12:42:20
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В столице Казахстана прошла презентация Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), первого подобного института в ЕАЭС. На форуме «Известия» побеседовали с известным европейским политиком Романо Проди. В интервью экс-глава Еврокомиссии и правительства Италии рассказал о том, чего стоит ждать от будущей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, насколько вероятно смягчение Евросоюзом антироссийских санкций и какие возможности для стран сообщества открывает новый международный финцентр.

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— Политика санкций привела к тому, что многие российские компании уже не могут так же свободно, как это было пять лет назад, брать средства в долг на западных рынках. В то же время в Астане создан и запущен Международный финансовый центр (МФЦА). Как вы считаете, могут ли российские компании использовать его как еще одну альтернативу для получения финансирования?

— Хотел бы заметить, что новый финцентр будет не альтернативой, а дополнением. Понимаете, рынки сейчас, как после Второй мировой войны, напоминают футбольное поле — каждый бежит в своем направлении, а единой силы и общей задачи тут как будто нет. Если вы посмотрите на Азию, то окажется, что даже при больших объемах торговли, финансовые потоки этого региона не имеют выхода на внешние рынки.

Теперь же ситуация меняется. С появлением таких институтов, как международный финансовый центр «Астана», азиатские финансы смогут получить новые растущие интеграционные проекты для инвестирования, в том числе и те, что происходят на площадке ЕврАзЭс. Если все пойдет по плану, то этот финцентр может стать центром всего мирового футбольного поля.

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Церемония открытия Международного финансового центра «Астана»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Это важнейший плюс. В то же время есть большой интерес со стороны России и ее компаний к получению азиатского финансирования именно с этой площадки, пока, как я понимаю, единственной в евро-азиатском регионе. Будет ли эта площадка успешной — время покажет. Было сделано главное — проявлена политическая воля, дана свобода действий команде менеджмента. Для работы финцентра нужно агрегировать лучшие квалификации и навыки. Управляющий финцентром Кайрат Келимбетов сделал многое в этом плане. Во-вторых, нужна юридическая основа, и это было сделано — финцентр работает в поле английского права.

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Но в-третьих, вы должны понимать, что не можете оставить финцентр пустым, вам нужно много банков, которые наполнят его ликвидностью, что еще только предстоит сделать.

В то же время дальнейшее развитие рынков на территории Средней Азии будет зависеть и от политики. Сейчас готовится встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Если большинство вопросов между Россией и США будет решено, то это гарантирует полную стабильность хотя бы в среднеазиатском регионе.

— Чего вы ожидаете от предстоящей встречи? Понимают ли, на ваш взгляд, в США, что их нынешняя политика ведет к разрыву экономических связей?

— Мое мнение довольно известное — я бы не предпринимал никаких санкций, это раскалывает мировую экономику, и для США в общем было большой ошибкой вот так раскалывать Россию, США и ЕС. Я не знаю, понимает ли Трамп эту историческую ошибку. Историческую в том влиянии, которое она производит на балансирование интересов Европы и России.

Кстати, когда я руководил Еврокомиссией, у нас — России, США и ЕС — были лучшие годы кооперации. Я помню последнюю трехстороннюю конференцию, на которой я сказал что люблю виски с газировкой, меня президент России Владимир Путин поправил и сказал, что водку и коньяк. Никто не мог представить тогда, куда всё повернется.

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) в перерыве рабочего заседания лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017 года 

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— С нашего последнего разговора на X Евразийском экономическом форуме в Вероне в октябре 2017 года многое изменилось. Санкционное давление на Россию со стороны США заметно усилилось и перешло в плоскость отдельных глобальных сырьевых компаний. В то же время Европа подобным методом действовать не стала. Как вы считаете, говорит ли это о том, что Евросоюз в своем большинстве уже не хочет следовать американской политике ограничений, как это было раньше?

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— Знаете, непросто, даже при большом желании, следовать американской политике, особенно тогда, когда ты не понимаешь, что Америка делает и что предпримет. Многих политиков в Европе поражает ее абсолютная непредсказуемость. Дело, на мой взгляд, в том, что экономические пути и интересы Европы и США разошлись.

Во-первых, если Европа раньше была заинтересована в росте экспорта в США, то сейчас этому препятствует много факторов. Во-вторых, торговать в современном мире становится всё сложнее, когда одна из сторон торговли объявляет, что ее приоритет — это внутренний рынок и что она теперь номер один.

Этим, на мой взгляд, можно объяснить то, почему отдельные европейские страны уже не хотят следовать американскому видению России. Если же посмотреть глубже, то становится ясно, что политика президента Дональда Трампа и вовсе направлена на уничтожение базовых торговых институтов, таких как ВТО. Да, ВТО сейчас не в лучшей форме, но кабинету Трампа, видимо, плохо заметно, что организация была и пока остается основным двигателем прогрессивного развития и координации в мире.

— В апреле правительство Италии официально выступило против антироссийских санкций и заявило, что будет требовать их пересмотра. В то же время руководство НАТО заявило, что Запад не должен пересматривать санкции. Каков, на ваш взгляд, вес НАТО в Европе, может ли альянс помешать пересмотру ограничений?

— Мне не хотелось бы никого критиковать, но хочу отметить, что это заранее проигрышная политика — разделения политических кругов в одной стране и регионе.

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Лидеры G7 во время неформальной дискуссии в перерыве между сессиями на саммите в Квебеке. 9 июня 2018 года

Фото: Adam Scotti/Prime Minister's Office/Handout via REUTERS

— От чего тогда будет зависеть исход следующего голосования по российским санкциям?

— Это определит будущая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Если ее исход будет положительным, появится надежда, что санкции в один день могут просто раствориться.

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