Президенты поговорят о хакерах

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп на встрече в Хельсинки могут обсудить сотрудничество в сфере кибербезопасности. Информацию об этом «Известиям» подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. С учетом масштаба киберугроз бороться с ними можно только сообща, заявил российский лидер. Такие преступления не имеют привязки к конкретной стране, подчеркивают эксперты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «Известиям», что вопрос сотрудничества в сфере кибербезопасности может войти в повестку дня встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

— Может, — отметил он, отвечая на вопрос "Известий" о том, станет ли борьба с киберугрозами одной из тем обсуждения на грядущем саммите Россия - США.

Ранее на Международном конгрессе по кибербезопасности, состоявшемся 6 июля, Владимир Путин указал на необходимость взаимодействия государств в этой сфере. Учитывая масштаб киберугроз, эффективный ответ на них можно дать только усилиями всего мирового сообщества, заявил российский лидер.

— Россия всегда выступала за совместное и справедливое решение любых возникающих здесь вопросов и тем более споров. При этом убеждены, что меры безопасности и регулирования этого пространства не должны мешать его технологическому прогрессу и инновационному развитию, — сказал президент.

Он также подчеркнул, что считает особенно важным выработать единые правила игры, общие для всех международные стандарты, которые бы максимально учитывали права и интересы всех государств, были бы универсальными и приемлемыми для всех.

— Мы уже не раз убеждались, что эгоизм отдельных стран, попытки действовать лишь в собственных интересах и к собственной выгоде вредят мировой информационной стабильности, — сказал глава государства.

В качестве положительного примера сотрудничества в киберсфере российский лидер приводил опыт России и европейских стран — в рамках Совета Европы стороны приняли единые правила защиты персональных данных. Президент добавил, что Москва выдвинула ряд инициатив, которые касаются ответственного поведения государств в информационной сфере, правовых механизмов противодействия информационной преступности, а также международного регулирования интернета.

— Намерены последовательно продвигать эти инициативы, в первую очередь на площадке самой авторитетной и влиятельной международной организации — Организации Объединённых Наций, — сообщил Владимир Путин.

Одна из таких инициатив — российский проект резолюции по международной информбезопасности, который нацеливает мировое сообщество на предотвращение конфликтов в этой сфере. В документе говорится о важности соблюдения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств, а также о необходимости подкреплять доказательствами любые обвинения в злонамеренных действиях, рассказал на том же конгрессе спецкоординатор МИД России по вопросам политического использования информационно-коммуникационных технологий Эрнест Чернухин.

Для успешной борьбы с киберугрозами взаимодействие с зарубежными партнерами и общие правила игры — обязательные условия, заявил «Известиям» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, комментируя обозначенные на конгрессе подходы.

— В технологическом плане, с точки зрения взаимодействия экспертов международное сотрудничество в области кибербезопасности необходимо. Киберпреступления сейчас носят транснациональный характер и не имеют привязки к какой-либо стране, — отметил Дмитрий Мариничев.

Он также подчеркнул, что большинство задержанных хакеров были пойманы именно благодаря международному сотрудничеству.

Со стороны США в адрес РФ неоднократно звучали обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. Москва последовательно отвергает все эти обвинения.

Саммит Россия-США на высшем уровне пройдет 16 июля в Хельсинки. Планируется, что Владимир Путин и Дональд Трамп пообщаются тет-а-тет, проведут переговоры в широком составе и дадут совместную пресс-конференцию.