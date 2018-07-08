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Адвокат президента США настаивает на встрече Трампа и Путина

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Адвокат американского президента Рудольф Джулиани заявил о том, что у Дональда Трампа «нет другого выбора», кроме как встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Шаг в сторону Хельсинки
Почему встречу Путина и Трампа можно назвать предварительной

«Как адвокат, как американский гражданин и просто как человек, который очень интересуется внешней политикой и заинтересован в безопасности Америки, считаю, что он должен встретиться с Владимиром Путиным», — заявил Джулиани.

Юрист назвал Путина президентом «одной из самых могущественных стран в мире», поэтому у Трампа «нет выбора», кроме как сесть за переговоры, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

Он отметил, что подобная встреча станет знаком того, что Трамп не сделал ничего предосудительного во время предвыборной кампании.

США бездоказательно обвиняют Россию в оказании влияния на выборы президента после избрания Дональда Трампа в ноябре 2016 года. Москва неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в ход президентской кампании.

Президент США 8 июля прокомментировал расследование о «российском вмешательстве», которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп заявил о том, что доверие американского общества к расследованию пошатнулось. Глава Белого дома написал в микроблоге Twitter, что американцы понимают, что сговор с Россией является нелепостью.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.

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