Шаг в сторону Хельсинки

Президенты России и США все же встретятся 16 июля, а местом переговоров станет столица Финляндии. Темами российско-американского саммита – первого такого полноформатного мероприятия для Владимира Путина и Дональда Трампа – станут как двусторонние отношения, так и международные проблемы. Что обсудят лидеры двух держав и каких результатов ждать от переговоров на высшем уровне – в материале портала iz.ru.

«Главное событие лета»

О том, что российско-американский саммит все же состоится, было объявлено 27 июня в ходе визита в Москву помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. У патриарха американской внешней политики состоялись встречи с главой МИД Сергеем Лавровым и первым замом секретаря Совета безопасности России Юрием Аверьяновым, а затем он был принят президентом Владимиром Путиным. И если детали содержания бесед Болтона с Лавровым и Аверьяновым не афишировались, то по итогам его общения с главой государства помощник российского президента и бывший посол в Вашингтоне Юрий Ушаков объявил о давно ожидавшейся договоренности о встрече Путина и Трампа.

PT1 Юрий Ушаков объявил о договоренности о встрече Путина и Трампа Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам Ушакова, саммит состоится в удобном для обоих лидеров месте на территории «третьей страны». Стройность этой процедурно-дипломатической конструкции несколько нарушил сам американский президент, который подтвердил одну из звучавших ранее версий о том, что встреча с российским коллегой состоится в Хельсинки и, вероятно, после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля. В итоге 28 июня пресс-служба Кремля объявила, что встреча пройдет в финской столице 16 июля, то есть и после саммита НАТО и визита Трампа в Лондон, и после окончания проходящего в России чемпионата мира по футболу.

Сам саммита будет многоформатным. Как рассказал Ушаков, встреча президентов, как предполагается, начнется в середине дня. Трамп и Путин посвятят беседе несколько часов – сперва с глазу на глаз, затем в расширенном составе, после чего дадут совместную пресс-конференцию. «Думаю, что это будет главное международное событие этого лета», - спрогнозировал помощник российского лидера.

«Печальное состояние»

В прошлом Путин и Трамп лично общались лишь дважды – год назад на саммите G20 в Гамбурге, где беседа продолжалась около двух часов, и на саммите АТЭС во Вьетнаме в конце 2017-го, где продолжительность бесед измерялась минутами. Поскольку подобные контакты довольно редки, круг тем, которые предстоит обсудить Путину и Трампу, весьма широк.

PT2 Путин и Трамп беседовали на саммите G20 около двух часов Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Ушаков назвал четыре основных направления переговоров – это «стратегическая стабильность, борьба с международным терроризмом, региональная проблематика, которая включает все известные конфликтные ситуации, и общее управление двусторонних отношений». «Все эти темы принципиально важны и для нас, и для американцев», - подчеркнул помощник российского лидера, уточнив, что в число региональных тем входит, в частности, обсуждение ситуации в Сирии и на Украине.

Вряд ли стоит ожидать от саммита каких-то прорывных договоренностей – слишком серьезны расхождения во взглядах на острейшие мировые проблемы и вопросы двусторонних отношений. «Такие контакты используются для обмена мнениями по главным проблемам международным, и их набор достаточно понятен и очевиден, и обсуждение того печального состояния, в котором пребывают наши двусторонние отношения», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Сам Путин также признал, что отношения России и США «находятся не в самой лучшей форме», что в значительной мере является «результатом острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах».

Не исключено, что Путин и Трамп затронут и тему «большой восьмерки», вернее, воссоединения России и G7. На июньском саммите этого неформального клуба в Канаде тот же Трамп (и не он один) говорил о том, что выступает в поддержку такого сценария. В Москве, впрочем, к идее относятся прохладно, говоря о том, что формат себя исчерпал.

На этом фоне ободряющие высказывания американского лидера можно считать скорее частью дипломатической церемонии, призванной продемонстрировать готовность общаться с российскими контрагентами на равных и за одним столом переговоров.

Военный вектор

В контексте обсуждения вопросов глобальной безопасности участники саммита не смогут обойти вниманием тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и ситуацию в сфере глобальной ядерной безопасности в целом. В США допускают отказ от этого ДРСМД, однако 28 июня со Смоленской площади прозвучали пусть слабые, но все же позитивные сигналы по этой ситуации. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о том, что сейчас диалог по этой теме «приобрел более профессиональный и технический характер, чем раньше, мы идем «на глубину»». В Москве «не хотели бы, чтобы все сводилось только к взаимному обмену обвинениями», отметил дипломат.

РСМД_3 Запуск ракеты Tomahawk с борта эсминца Farragut Фото: Global Look Press/U.S. Navy

Несмотря на то, что ДРСМД был подписан еще Горбачевым и Рейганом, он «был нам и тогда очень нужен, а сейчас он нам еще нужнее — с нашим нынешним географическим и политическим положением», отмечает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. «Ведь при крахе договора новые ракеты средней дальности США будут развернуты не в Германии, как раньше, а гораздо ближе к нашей территории, и подлетное время у них будет короче, чем 7 минут у прошлых «Першингов»», — указывает академик в статье, опубликованной на сайте Российского совета по международным делам (РСМД).

НАТО это не надо

На международной арене, впрочем, есть и противники встречи президентов России и Соединенных Штатов. Саммит «может разозлить союзников США, таких как Великобритания, которые стремятся изолировать Путина, или тех, кто обеспокоен чересчур дружелюбным, на их взгляд, отношение Трампа к российскому лидеру», отмечает Reuters. «Его также вряд ли поддержат критики, которые сомневаются в приверженности Трампа альянсу НАТО и волнуются из-за его стремления восстановить отношения с Москвой даже на фоне ужесточения Вашингтоном санкций», предполагает агентство.

Признаки такого беспокойства Лондона уже попали в прессу. Так, Bloomberg приводит слова члена британского правительства, беседовавшего с агентством на условиях сохранения анонимности. По словам чиновника, в кабинете министров опасаются, что после саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном «Трамп захочет укрепить свое реноме в качестве организатора сделок и представит план по сокращению военного присутствия в районе восточных границ Европы».

На беспокойство членов Североатлантического альянса указывает и CNN. По информации телеканала, лидеры стран блока «надеются договориться об укреплении присутствия НАТО на восточном фланге Европы для сдерживания российской агрессии, что поддерживает министр обороны США Джеймс Мэттис». В этой связи «некоторые европейские чиновники боятся, что уступки Трампа Путину могут привести к ослаблению этого давления».

По словам чиновника из Белого дома, члены альянса также «добивались того, чтобы встреча с Путиным состоялась после саммита НАТО, высказывая опасения в связи с тем, что Трамп с Путиным могут достичь какой-либо договоренности», положениям которой блок «будет вынужден придерживаться», добавляет CNN.

Недовольны в Брюсселе и тем, что по итогам переговоров с Путиным американский президент может объявить об отказе от участия США в военных учениях Trident Juncture, которые должны пройти в Норвегии в октябре-ноябре этого года, пишет британская The Times. Этот шаг «позволит президенту США заявить о значительной экономии средств», указывает издание.

Подобный ход выглядит логичным на фоне адресованной европейским лидерам критики Трампа в связи с суммой отчислений в бюджет НАТО: президент-бизнесмен по сути упрекал союзников в том, что безопасность Евросоюза обеспечивается на деньги американских налогоплательщиков.

«Решать президенту»

Несмотря на очевидную ценность встречи, как минимум в репутационном плане, скептических прогнозов хватает. «Вполне возможно, что американо-российский саммит будет конструктивным, но я очень обеспокоен тем, что после выступления на встрече G7 в Канаде президент Трамп начнет новые стычки с нашими ближайшими союзниками на предстоящем саммите НАТО лишь ради того, чтобы затем поучаствовать в фотосессии с президентом Путиным», — заявил, например, сенатор-демократ Крис Кунс.

По словам законодателя из Делавэра, хозяин Белого дома должен совсем по-другому отнестись к теме предполагаемого вмешательства России в американские выборы, поддержке Москвой сирийского президента Башара Асада и присоединению Крыма. О полуострове сенатор, вероятно, вспомнил в том числе после недавних сообщений в СМИ о том, что на саммите G7 Трамп заявил, что считает Крым российским, поскольку там говорят на русском языке.

И до победы на выборах, и после переезда в Белый дом нынешний американский лидер не раз говорил о том, что наладить отношения с Россией необходимо. Нормализации, однако, мешают оппоненты Трампа — как в ныне оппозиционной Демократической партии, так и среди его однопартийцев-республиканцев.

«В США сложилась ситуация, когда Трамп и его внешняя политика в отношении России стали заложниками внутриполитической ситуации», — отметил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в беседе с RT. Однако на пути нормализации отношений «вставали интересы внутренней политики и, с другой стороны, бюрократический аппарат», добавил специалист.

С тем, что противников саммита в американском политическом истеблишменте хватает, согласен и первый президент СССР Михаил Горбачев. Однако «встречаться всегда лучше, чем обмениваться "любезностями" через океан», заявил он в интервью «Интерфаксу». «Когда готовилась наша первая встреча с Рональдом Рейганом, его пытались буквально не пустить в Женеву, — напомнил Горбачев. — Недавно в Москву приезжал бывший посол Джек Мэтлок. Он мне рассказал, что тогдашний министр обороны Уайнбергер до последнего отговаривал президента. Но Рейган не поддался. Это прерогатива президента, ему и решать».

Помимо закрепления дипломатических успехов после встречи с северокорейским руководителем, Трамп, проводя встречу с Путиным, может рассчитывать и на усиление позиций республиканцев перед предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс, считает гендиректор РСМД Андрей Кортунов.

Американский лидер надеется получить дополнительные козыри для того, чтобы «заверить своих сторонников и оппонентов в том, что Россия в эти выборы вмешиваться не собирается», отметил эксперт в интервью РБК. По его словам, встреча готовится в сжатые сроки, и ждать большого количества конкретных соглашений не стоит. Однако, уверен Кортунов, даже подписание Путиным и Трампом декларации о необходимости сотрудничества, о понимании проблем ядерной безопасности уже будет успехом.