Прямой эфир

Трамп оценил возможное улучшение отношений с Россией

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крепкие отношения Соединенных Штатов с Россией и Китаем являются «хорошим» обстоятельством. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в городе Фарго (Северная Дакота).

«Поладить с Россией, Китаем — это хорошо, это не плохо», — написал он в своем Facebook.

Единственная личная встреча президента России Владимира Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Обсуждали «и Украину, и Сирию, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы», отметил Путин, комментируя встречу.

27 июня благодаря визиту в Россию советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона Москва и Вашингтон договорились о месте и времени встречи Путина и Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия и США договорились о месте и времени встречи Путина и Трампа
Болтон шуткой ответил на вопрос о пунктуальности Путина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017