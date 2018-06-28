Трамп оценил возможное улучшение отношений с Россией

Крепкие отношения Соединенных Штатов с Россией и Китаем являются «хорошим» обстоятельством. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в городе Фарго (Северная Дакота).

«Поладить с Россией, Китаем — это хорошо, это не плохо», — написал он в своем Facebook.

Единственная личная встреча президента России Владимира Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Обсуждали «и Украину, и Сирию, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы», отметил Путин, комментируя встречу.

27 июня благодаря визиту в Россию советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона Москва и Вашингтон договорились о месте и времени встречи Путина и Трампа.