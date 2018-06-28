Россия и США договорились о месте и времени встречи Путина и Трампа

Россия и США договорились о месте и времени проведения саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Таков итог визита в Москву советника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который встречался с Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными лицами.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, о месте и времени проведения саммита будет объявлено 28 июня.

Как сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, достигнута предварительная договоренность о том, что по итогам переговоров лидеры двух стран не просто сделают заявления для прессы, а ответят на вопросы журналистов двух стран, чего в российско-американских отношениях не происходило уже несколько лет.

В то же время в совместном заявлении могут быть обрисованы «дальнейшие шаги двух сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане совместных действий на международной арене», пояснил Ушаков.

Руководитель центра военно-политического анализа Hudson Institute, экс-сотрудник Пентагона Ричард Вайц полагает, что поскольку конгресс серьезно «связал руки» американскому президенту, а союзники США блокируют такие его идеи, как возвращение России в G8, совместное заявление по итогам переговоров станет хорошим шагом.

Кроме того, лидеры РФ и США, по его мнению, могли бы согласовать новые договоренности по деэскалации в Сирии или продлить «на пять лет договор по СНВ» (сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений), действие которого заканчивается 5 февраля 2021 года.

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Владимир Путин и Дональд Трамп ответят на вопросы журналистов