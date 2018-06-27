Путин и Трамп планируют беседовать несколько часов тет-а-тет

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом пройдет в формате беседы тет-а-тет и займет несколько часов. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков по итогам переговоров Путина с помощником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном.

«Это несколько часов займет, наверное, встретятся в середине дня президенты. Несомненно, будет беседа тет-а-тет», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Ушаков отметил, что после встречи состоится протокольное мероприятие, например, рабочий завтрак и совместная пресс-конференция. Он также сообщил, что стороны достигли договоренности о месте и времени проведения саммита, однако об этом будет объявлено позднее.

Президент России встретился с помощником американского лидера в Кремле 27 июня. Болтон прибыл в Москву, чтобы обсудить детали готовящейся встречи Путина и Трампа. Ранее в СМИ появлялась информация, что саммит может пройти в Хельсинки или в Вене.