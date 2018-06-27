Прямой эфир

Путин и Трамп планируют беседовать несколько часов тет-а-тет

0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом пройдет в формате беседы тет-а-тет и займет несколько часов. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков по итогам переговоров Путина с помощником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Неочевидный саммит
Есть ли у Путина и Трампа шансы встретиться до конца года

«Это несколько часов займет, наверное, встретятся в середине дня президенты. Несомненно, будет беседа тет-а-тет», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Ушаков отметил, что после встречи состоится протокольное мероприятие, например, рабочий завтрак и совместная пресс-конференция. Он также сообщил, что стороны достигли договоренности о месте и времени проведения саммита, однако об этом будет объявлено позднее.

Президент России встретился с помощником американского лидера в Кремле 27 июня. Болтон прибыл в Москву, чтобы обсудить детали готовящейся встречи Путина и Трампа. Ранее в СМИ появлялась информация, что саммит может пройти в Хельсинки или в Вене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле не комментируют возможную встречу Путина и Трампа в Хельсинки
Путин назвал визит Болтона шагом к восстановлению отношений с США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017