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В Кремле не комментируют возможную встречу Путина и Трампа в Хельсинки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Кремле пока не готовы предоставить конкретную информацию о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Нет. Я пока не могу, я уже говорил недавно, что пока мы не готовы что-либо сообщить о возможном саммите», — сказал Песков журналистам.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о готовности предоставить Путину и Трампу площадку для встречи. До этого обсуждалась возможность провести переговоры в Вене. 27 июня для согласования деталей саммита в Москву прибудет советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

В среду, 27 июня, Путин примет Болтона. Как рассказал Песков, основные контакты у советника Трампа состоятся в Совете безопасности России с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

В июне Трамп сообщил, что намерен в ближайшее время провести встречу с Путиным. В Кремле также подтвердили эту информацию и заявили, переговоры лидеров двух стран могут состояться уже нынешним летом.

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