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СМИ допустили проведение встречи Путина и Трампа в Хельсинки

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Фото: TASS/Zuma/Mikhail Klimentyev
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Встреча президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным может пройти в столице Финляндии Хельсинки. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Соединенных Штатов.

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Эту же информацию со ссылкой на информированный источник в Белом доме подтвердила газета Politico. Однако собеседник издания отметил, что план потенциальной встречи пока еще не согласован.

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе последнего телефонного разговора лидеры двух стран обсудили возможность провести встречу в Вене. Кроме того, 27 июня ожидается визит в Москву помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и проведение консультаций по организации встречи Путина и Трампа.

26 июня официальный представитель Кремля сообщил, что в ходе встречи лидеров России и США могут быть затронуты  вопросы международной стабильности, безопасности и разоружения. Помимо этого, стороны обсудят отношения между Вашингтоном и Москвой.

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