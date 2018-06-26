СМИ допустили проведение встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Встреча президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным может пройти в столице Финляндии Хельсинки. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Соединенных Штатов.

Эту же информацию со ссылкой на информированный источник в Белом доме подтвердила газета Politico. Однако собеседник издания отметил, что план потенциальной встречи пока еще не согласован.

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе последнего телефонного разговора лидеры двух стран обсудили возможность провести встречу в Вене. Кроме того, 27 июня ожидается визит в Москву помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и проведение консультаций по организации встречи Путина и Трампа.

26 июня официальный представитель Кремля сообщил, что в ходе встречи лидеров России и США могут быть затронуты вопросы международной стабильности, безопасности и разоружения. Помимо этого, стороны обсудят отношения между Вашингтоном и Москвой.