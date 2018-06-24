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Пушков призвал не расценивать встречу Трампа с Путиным как подарок США

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не является подарком с американской стороны и должна пройти без дополнительных условий. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

«Никакие условия не могут предшествовать саммиту Путина–Трампа. Неправильно думать, что встреча с вашим президентом — это подарок», — ответил Пушков в Twitter экс-послу США в РФ Майклу Макфолу.

Ранее шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд задал вопрос подписчикам в Twitter, почему российско-американский саммит должен состояться прежде, чем Россия задумается о выводе войск из Донбасса. 

«Ну, теперь это очень логичная идея!» — прокомментировал Макфол.

Президент США не раз отмечал, что может в скором времени провести встречу с Путиным. Российский лидер, в свою очередь, заявил, что он, как и его коллега, считает эту встречу целесообразной. При этом в Кремле пока отказались говорить о конкретных сроках встречи глав двух государств. 

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