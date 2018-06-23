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Песков ответил Помпео на слова о скорой встрече Трампа с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Кремле после заявления главы Госдепартамента США Майка Помпео о возможности скорой встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина заявили, что сообщат, как только будут готовы.

«Мы сообщим, как только будем готовы», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Помпео.

Госсекретарь ранее заявил, что вскоре после поездки советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона в Россию может состояться встреча глав двух государств.

Накануне, 22 июня, представитель Кремля также заявил, что Москва пока не готова говорить о конкретных сроках встречи президентов РФ и США. Вместе с тем Песков не исключил возможности встречи Путина с прилетающим на следующей неделе в Москву Болтоном.

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