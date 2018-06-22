В Кремле не исключили встречи Путина с помощником Трампа Болтоном

В Кремле не исключают возможности встречи президента РФ Владимира Путина с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если такая встреча будет проходить, мы сделаем соответствующее сообщение», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что по-прежнему нет новых данных по возможной встрече глав России и США. Ранее американский лидер сообщил, что может в скором времени провести встречу с Путиным. Песков позже рассказал, что встреча может состояться уже этим летом.

Накануне стало известно, что в Россию на следующей неделе прилетит Болтон. Сообщалось, что в Москве он намерен заняться подготовкой к встрече Путина и Трампа.