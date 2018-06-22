В Кремле не готовы говорить о сроках возможной встречи Путина и Трампа

Москва пока не готова говорить о конкретных сроках встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока мы не готовы говорить о конкретных сроках», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Трамп ранее рассказал, что может в скором времени провести встречу с Путиным. Российский лидер отметил, что он, как и его коллега, считает эту встречу целесообразной. В пятницу, 22 июня, стало известно, что делегация конгресса США планирует визит в Россию в ближайшие дни.

Кроме того, сообщалось, что на следующей неделе в Москву прибудет советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. По данным СМИ, он направляется в РФ для подготовки саммита России и США.