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В Кремле не готовы говорить о сроках возможной встречи Путина и Трампа

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Москва пока не готова говорить о конкретных сроках встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Пока мы не готовы говорить о конкретных сроках», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Трамп ранее рассказал, что может в скором времени провести встречу с Путиным. Российский лидер отметил, что он, как и его коллега, считает эту встречу целесообразной. В пятницу, 22 июня, стало известно, что делегация конгресса США планирует визит в Россию в ближайшие дни.

Кроме того, сообщалось, что на следующей неделе в Москву прибудет советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. По данным СМИ, он направляется в РФ для подготовки саммита России и США.

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