В Кремле раскрыли темы возможной встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие темы будут обсуждаться на возможной встрече главы государства Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

«Очевидно, что это вопросы международной стабильности и безопасности. Это разоруженческая тематика. И, конечно, двусторонние отношения», — сказал представитель Кремля во вторник, 26 июня.

Он отметил, что о необходимости провести такую встречу лидеры двух стран говорили в ходе телефонного разговора.

При этом Песков не стал раскрывать, встретится ли с Путин с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, который вскоре прибудет в Москву. Также представитель Кремля отказался комментировать, в какой стране, помимо Австрии, может состояться российско-американский саммит.

Накануне стало известно, что глава российского МИДа Сергей Лавров проведет в Москве встречу с Болтоном. 24 июня издание Kronen Zeitung сообщило, что встреча президентов России и США пройдет 15 июля в Вене.