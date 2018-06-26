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В Кремле раскрыли темы возможной встречи Путина и Трампа

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие темы будут обсуждаться на возможной встрече главы государства Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

«Очевидно, что это вопросы международной стабильности и безопасности. Это разоруженческая тематика. И, конечно, двусторонние отношения», — сказал представитель Кремля во вторник, 26 июня.

Он отметил, что о необходимости провести такую встречу лидеры двух стран говорили в ходе телефонного разговора.

При этом Песков не стал раскрывать, встретится ли с Путин с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, который вскоре прибудет в Москву. Также представитель Кремля отказался комментировать, в какой стране, помимо Австрии, может состояться российско-американский саммит. 

Накануне стало известно, что глава российского МИДа Сергей Лавров проведет в Москве встречу с Болтоном. 24 июня издание Kronen Zeitung сообщило, что встреча президентов России и США пройдет 15 июля в Вене.

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