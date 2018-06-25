Песков подтвердил визит Болтона в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон планирует посетить Россию, но более конкретной информации о дате визита и личной встрече с главой государства пока нет.

«Пока не готов вам дать информацию. Такое посещение действительно планируется. Но когда оно будет, мы вам сообщим», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, состоится ли встреча Путина и Болтона.

Ранее он прокомментировал публикацию Kronen Zeitung. 24 июня австрийское издание сообщило, что власти Австрии готовятся к проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 июля в Вене. Песков обещал проинформировать журналистов о встрече двух лидеров по мере готовности.

21 июня СМИ сообщили, что Болтон посетит Москву для подготовки саммита РФ–США.