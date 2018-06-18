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Кремль не знает о встречах соратника Трампа с иммигрантом Гринбергом

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Michael Ares
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В Кремле не осведомлены о встречах бывшего политконсультанта Дональда Трампа в избирательной кампании Роджера Стоуна с иммигрантом из России Генри Гринбергом. Об этом в понедельник, 18 июня, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ничего не могу сказать, не в курсе этого. Все детали нужно все-таки муссировать в недрах Соединенных Штатов. Эти нюансы нам абсолютно неизвестны, и мы не знаем вообще, о чем идет там речь», — сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию американских СМИ.

Ранее Washington Post сообщила, что сразу два советника Трампа заявили, что в 2016 году его предвыборный штаб отказал выходцу из Российской Федерации Генри Гринбергу в выплате $2 млн за компромат на Хиллари Клинтон. Американская газета подтверждает, что Гринберг был информатором ФБР до 2013 года, но не предоставила фактов того, что он продолжил эту деятельность после 2013 года.

Сам президент Соединенных Штатов вряд ли знал о встрече своего советника с предлагавшим компромат иммигрантом из России, заявил в воскресенье, 17 июня, юрист Трампа Руди Джулиани.

«Я сомневаюсь в этом. Для меня это совершенно новая история, — цитирует юриста «Интерфакс». — Однако, насколько я понимаю, судя по имеющимся об этом данным, Стоун ничего не стал предпринимать. Судя по информации «Вашингтон пост», он решил, что всё это (переговоры о компромате. — Прим. ред.) — напрасная трата времени».

Расследование о «вмешательстве» России в выборы президента США 2016 года продолжается уже год. На сегодня обвинения предъявили 19 лицам: пяти гражданам США, 13 гражданам России и одному голландцу. В Белом доме и Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.

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