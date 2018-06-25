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Министр обороны США проведет переговоры с китайским руководством

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Фото: TASS/Zuma/Amber Smith
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Министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Китай по приглашению члена Госсовета и министра обороны КНР генерал-полковника Вэй Фэнхэ и проведет переговоры с военно-политическим руководством страны.

Визит назначен на 26–28 июня. Планируется, что Мэттис встретится с руководителями страны и вооруженных сил Китая и обсудит с ними вопросы и проблемы, которые представляют интерес как США, так и КНР, пишет ТАСС.

Также министр добавил, что развитие устойчивых отношений между армиями двух государств взаимовыгодно для сторон и положительно принимается международным сообществом.

15 июня министр обороны США, выступая в военно-морском колледже в Ньюпорте, отметил, что Россия «стремится принизить привлекательность западной демократической модели и пытается подорвать моральный авторитет Америки».

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