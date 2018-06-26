Финляндия готова предложить услуги по организации встречи Путина и Трампа

Президент Финляндии Саули Ниинисте выразил готовность предложить услуги страны для организации встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщила его канцелярия.

«Финляндия всегда готова предложить хороший сервис, если о нем попросят», — приводит ТАСС комментарий канцелярии Ниинисте.

Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на высокопоставленных американских источников, что встреча Путина и Трампа может пройти в столице Финляндии Хельсинки. До этого оба политика обсуждали возможность провести переговоры в Вене. Для согласования деталей встречи Путина и Трампа в Москву 27 июня прибудет помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

26 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе встречи лидеров России и США могут быть затронуты вопросы международной стабильности, безопасности и разоружения. Кроме того, лидеры обсудят двусторонние отношения.