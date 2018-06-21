Трамп допустил встречу с Путиным в июле

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в июле, сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам одного из собеседников агентства, рассматривается два варианта встречи — до саммита НАТО в Брюсселе 11 июля или после визита Трампа в Британию 13 июля.

21 июня СМИ сообщили, что советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву для подготовки саммита РФ–США. Его визит запланирован на следующую неделю.

Накануне газета The Times сообщила о беспокойстве Лондона из-за возможной встречи президентов России и США, если она состоится раньше саммита НАТО и визита главы Белого дома в Великобританию.

Трамп уже сообщал в июне, что в скором времени может провести встречу с Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже рассказал, что встреча может состояться уже этим летом.