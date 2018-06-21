Прямой эфир

Трамп допустил встречу с Путиным в июле

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в июле, сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам одного из собеседников агентства, рассматривается два варианта встречи — до саммита НАТО в Брюсселе 11 июля или после визита Трампа в Британию 13 июля.

Неочевидный саммит
Есть ли у Путина и Трампа шансы встретиться до конца года

21 июня СМИ сообщили, что советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву для подготовки саммита РФ–США. Его визит запланирован на следующую неделю.

Накануне газета The Times сообщила о беспокойстве Лондона из-за возможной встречи президентов России и США, если она состоится раньше саммита НАТО и визита главы Белого дома в Великобританию.

Трамп уже сообщал в июне, что в скором времени может провести встречу с Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже рассказал, что встреча может состояться уже этим летом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп рассказал сторонникам о намерении поладить с Россией
В Белом доме задумались о новых подходах в диалоге с РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017