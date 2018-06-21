Лондон встревожен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО

Лондон обеспокоен возможностью встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если она состоится раньше саммита НАТО и визита главы Белого дома в Великобританию.

Как пишет газета The Times со ссылкой на источники, обеспокоенность Лондона заключается в том, что встреча Трампа и Путина может негативно отразиться на приверженности президента США целям НАТО.

Саммит НАТО намечен на 11–12 июля в Брюсселе, а визит Трампа в Великобританию — на 13 июля.

Трамп ранее сообщил, что может в скором времени провести встречу с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сказал, что встреча может состояться уже этим летом.

8 июня Трамп заявил о необходимости вернуть РФ в состав участников саммита G8, а также, предположительно, назвал Крым российским во время встречи с лидерами стран «большой семерки».

Кроме того, 1 июня министерство торговли США сообщило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза. Позже не менее 29 послов стран ЕС в США написали письмо американскому лидеру, в котором подвергли критике действия Вашингтона во внешней торговле.