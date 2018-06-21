Прямой эфир

Лондон встревожен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО

0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лондон обеспокоен возможностью встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если она состоится раньше саммита НАТО и визита главы Белого дома в Великобританию.

Как пишет газета The Times со ссылкой на источники, обеспокоенность Лондона заключается в том, что встреча Трампа и Путина может негативно отразиться на приверженности президента США целям НАТО.

Саммит НАТО намечен на 11–12 июля в Брюсселе, а визит Трампа в Великобританию — на 13 июля.

Трамп ранее сообщил, что может в скором времени провести встречу с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сказал, что встреча может состояться уже этим летом.

8 июня Трамп заявил о необходимости вернуть РФ в состав участников саммита G8, а также, предположительно, назвал Крым российским во время встречи с лидерами стран «большой семерки».

Кроме того, 1 июня министерство торговли США сообщило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза. Позже не менее 29 послов стран ЕС в США написали письмо американскому лидеру, в котором подвергли критике действия Вашингтона во внешней торговле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп встретится с Елизаветой II во время посещения Великобритании
Госдеп заявил о желании иметь более прочные отношения с Россией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017