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Трамп в беседе с лидерами G7 назвал Крым российским

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Президент США Дональд Трамп в ходе саммита «большой семерки» (G7) заявил, что Крым принадлежит России. Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник.

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По данным портала, Трамп считает Крым частью России, так как «все, кто там проживает говорят на русском языке».

При этом являются ли слова Трампа шуткой или он действительно решил «изменить текущую внешнюю политику США», пока не ясно.

В Белом доме информацию BuzzFeed комментировать отказались.

«Я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участие», –– заявила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

Также отмечается, что американский лидер выразил сомнения в целесообразности поддержки Украины лидерами G7.

«Украина — это одна из самых коррумпированных стран в мире», –– сказал Трамп.

Напомним, во время предвыборной гонки 2016 года в США Трамп заявлял, что попытки отобрать Крым у России могут привести к третьей мировой войне, а итоги референдума на полуострове говорят, что крымчане хотят быть частью РФ.

Крым вошел в состав России в 2014 году. На народном референдуме, организованном после госпереворота на Украине, 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ.

Несмотря на это зарубежные страны и Украина итоги голосования не признают.

Москва неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением всех международных и демократических норм и является легитимным.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

14 июня сообщалось, что Трамп пояснил свое желание вернуть Россию в состав G7. Он отметил, что продуктивнее было бы вести дискуссии в присутствии президента России Владимира Путина.

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