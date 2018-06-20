Госдеп заявил о желании иметь более прочные отношения с Россией

Начальник пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США хотят иметь более прочные отношения с Россией.

При этом она отметила, что у администрации пока нет никаких объявлений, касающихся возможной встречи между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает «Газета.ру».

Она также прокомментировала сообщения СМИ о том, что Трамп на саммите G7 назвал Крым российским. «Наша политика в отношении Крыма не менялась», — подчеркнула Науэрт.

Президент США Дональд Трамп, перед тем как отправиться на встречу лидеров «большой семерки», заявил журналистам о необходимости вернуть Россию в состав участников саммита.