Посольство России отказало США в праве требовать освободить осужденных

У американских властей нет морального права требовать от России освобождения осужденных, поскольку Вашингтон сам ведет «постоянную охоту» за россиянами в третьих странах. Такое мнение выразили в посольстве России в США в ответ на заявления Госдепа.

Ранее американское внешнеполитическое ведомство потребовало от России немедленно освободить людей, причисленных правозащитными организациями к заключенным по политическим или религиозным мотивам. Соответсвующее заявление было опубликовано на официальном сайте Госдепа.

«Россия неоднократно и недвусмысленно отвечала на пропагандистские "призывы" с Запада освободить тех или иных подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с нашим законодательством за различные тяжкие преступления», — отмечается в сообщении диппредставительства в Facebook.

В посольстве добавили, что представители американских ведомств, «синхронно озвучившие эти требования, не могут не знать принципиальную позицию» России, которая отвергает «любые попытки вмешательства в наши внутренние дела». Российские дипломаты также напомнили, что упомянутые Госдепом фигуранты осуждены за тяжкие преступления, в том числе, терроризм.

«Не могут быть террористы "плохими" в США и "хорошими" - в России. Так мы никогда не победим терроризм», – сказано в заявлении.

Понятия борьбы за свободу совести, вероисповедания и демократически ценности Вашингтон использует, когда надо оправдать структуры, признанные в других странах экстремистскими, занимающимися незаконным предпринимательством, возбуждением ненависти и вражды, считают в посольстве.





