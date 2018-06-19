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Посольство РФ подтвердило подготовку визита сенаторов США в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российское посольство в США рассчитывает на положительное влияние предстоящего визита сенаторов США в Москву на развитие двусторонних отношений. Об этом заявили в пресс-службе диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что межпарламентский диалог является неотъемлемой частью двусторонних контактов на государственном уровне. 

«Рассчитываем, что намеченный визит послужит развитию российско-американских связей, позитивно скажется на всем комплексе наших отношений», — отметили российские дипломаты в комментарии «РИА Новости».

Ранее газета The Washington Post сообщила о подготовке визита в Москву группы американских сенаторов, главной целью которых является проведение консультаций с представителями российских властей, а также изучение вопроса нормализации отношений между двумя странами.

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