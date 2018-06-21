Трамп рассказал сторонникам о намерении поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения с Россией.

При этом, по его словам, в Москве предпочли бы иметь дело с Хиллари Клинтон, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию выступления Трампа. «Я скажу вам кое-что. Мы хотим поладить с Россией», — сказал Трамп своим сторонникам в городе Дулут (штат Миннесота).

Трамп ранее рассказал, что может в скором времени провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сказал, что встреча может состояться уже этим летом.

В то же время британские СМИ сообщили, что возможная встреча Путина и Трампа до саммита НАТО и визита в Великобританию встревожила Лондон.

8 июня Трамп заявил о необходимости вернуть РФ в состав участников саммита G8, а также, предположительно, назвал Крым российским на встрече с лидерами стран «большой семерки».