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Финляндия сообщила о готовности организовать встречу Путина и Трампа

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Финляндия всегда готова предоставить президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу площадку для встречи. Такое заявление сделал президент страны Саули Ниинисте.

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«Финляндия всегда готова предоставить хороший сервис, если ее об этом попросят», — приводит слова президента Twitter его канцелярии.

Ранее журнал Politico сообщил, что встреча Путина и Трампа может пройти в Хельсинки. До этого обсуждалась возможность провести переговоры в Вене. 27 июня для согласования деталей саммита в Москву прибудет советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

В июне Трамп сообщил, что намерен в скором времени провести встречу с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже рассказал, что эта встреча может состояться уже нынешним летом.

Единственная на данный момент личная встреча Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Они вели переговоры два часа. По словам Путина, темой встречи стали «и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы».

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