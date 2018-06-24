Кремль не комментирует сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа в Вене

Кремль обещает проинформировать о месте и дате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по мере готовности. Пока никаких данных на этот счет для журналистов нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы пока не готовы предоставить информацию», — сказал представитель Кремля, комментируя публикацию австрийского издания Kronen Zeitung, которое 24 июня сообщило, что власти Австрии готовятся к проведению встречи Путина и Трампа 15 июля в Вене.

21 июня СМИ сообщили, что советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон посетит Москву для подготовки саммита РФ–США.